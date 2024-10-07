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فنون ومشاهير

بعد عرض ثلاث حلقات منه فقط.. مسلسل عربي يواجد انتقادات عدة لهذا السبب

Lebanon 24
07-10-2024 | 23:00
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واجه مسلسل "مطعم الحبايب" بعد عرض ثلاث حلقات منه، انتقادات عدة اذ اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه اقتبس أحداثه من فيلم الكارتون العالمي "الفار الطباخ".


واشار منتقدو المسلسل الى أن أجواء المسلسل والموسيقى الخاصة به التي تعتمد على "الأكورديون" تعيد للأذهان أجواء فيلم "الفار الطباخ"، حيث تتشابه ديكورات المطبخ وألوانه، كما أن فكرة عدم إجادة البطلة الطبخ ثم تتحول حياتها بعد عثورها على كتاب سحري، تتشابه مع الفيلم حيث الشاب البسيط الذي لا يعلم شيئًا عن الطبخ لكنه يصبح طاهياً محترفاً بفضل الفأر.
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كما أكدوا أن شخصية "حسن هيلتون" التي يقدمها حمزة العيلي تشبه كثيرا في ملامحها وتصرفاتها شخصية "سكينر" كبير الطهاة في الفيلم.


يذكر ان مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد.
المصدر: لها
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