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فنون ومشاهير

بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.. نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تدعم لبنان شاهدوا ماذا فعلت (صورة)

Lebanon 24
08-10-2024 | 01:02
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أعلنت الممثلة التركية الشهيرة ايدا ايجي دعمها للبنان عقب الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

وقامت ايدا المعروفة في الوطن العربي بشخصية "يلدز" في المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرم" بنشر صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على انستغرام لتعرّض إحدى البلدات للقصف الإسرائيلي.  
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وعلّقت على الصورة بالقول: "أنا أساند لبنان".

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