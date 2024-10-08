ستُعرض في مزاد علني.. أنجلينا جولي تتجه لبيع سيارتها الفارهة بسعر خيالي! (صورة)

كشف موقع "news.artnet" أن سيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي ستُعرض في مزاد علني في باريس قريباً، ومن المتوقع أن يتخطّى سعرها الـ 800 ألف دولار.



وتمتلك أنجلينا سيارة فيراري 250 جي تي كوبيه، وهي الرقم 11 من بين 353 سيارة فقط أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية الشهيرة في أواخر الخمسينيات.

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ومن المقرر أن تُعرض هذه السيارة الفارهة في مزاد علني في "كريستيز" كجزء من "البيع الاستثنائي" في 20 تشرين الثاني المقبل، وهو بيع سنوي لقطع مخصّصة عبر مجموعة واسعة من الفئات، وقد تم تقديرها بمبلغ يُراوح بين 662 و 882 ألف دولار.

وتتميّز سيارة النجمة العالمية بأنها من اللون الأسود اللامع وتحتوي على قطع من الكروم لمصدّاتها ومصابيحها الأمامية، بالإضافة إلى عجلات فضّية اللون، كما تتميّز المقصورة الداخلية بجلد أحمر وعجلة قيادة خشبية كلاسيكية.



يُذكر أن أول نسخة من هذه السيارة ظهرت في الأسواق عام 1954، وكانت تلبي أذواق الأثرياء في الحصول على سيارة رياضية ومريحة قادرة على قَطع مسافات طويلة، وقد أُطلق عليها تسمية "غراند تورينغ"، وتعمل السيارة بمحرك V12 سعة 3.0 ليترات، وصُمّمت للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 143ميلاً في الساعة.(لها)



