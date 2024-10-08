خبر ينتشر.. ما حقيقة وفاة راغب علامة بالغارات الإسرائيلية على السانت تيريز في الحدث؟

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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عديدة حول وفاة الفنان راغب علامة بعد تعرضه للإصابة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لاسيما في منطقة السانت تيريز ـ الحدث حيث يملك مدرسة السان جورج التي تضررت نتيجة الغارات.وتفاعل الجمهور مع هذه الشائعة متسائلين عن حقيقة وفاة الفنان اللبناني، واكدت مصادر عديدة ان علامة بحالة جيدة، وهو لا يتواجد في لبنان حاليًا.يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاة علامة، حيث سرت قبل نحو شهر أنباء عن وفاته بحادث سير في منطقة الأشرفية، وخرج حينها علامة وأكد أنه بصحة جيدة وأن جميع هذه الشائعات يطلقها ما أسماه "اعداء النجاح".وتعرض علامة مؤخرا للهجوم والانتقاد حيث انتشرت فيديوهات عديدة له وهو يرقص ويغني خلال إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسيل سماقية، في مصر، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان. (البوابة)