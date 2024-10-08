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فنون ومشاهير

بسبب الأوضاع.. إليكم ما أعلنه عاصي الحلاني

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:30
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نشر الفنان عاصي الحلاني بياناً عبر حسابه على إكس اعتذر خلاله عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي سيقام في دار الأوبرا المصرية بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.
وكتب الحلاني في البيان: "نظرا للحالة الراهنة وما تعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم اتقدم بالاعتذار للقائمين علي مهرجان الموسيقي العربية بدار الاوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 تشرين الأول بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة وحفل يوم 17 تشرين الأول بمسرح سيد درويش بالاسكندارية مع خالص الشكر لادارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة كما اتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب متمنيا لقاء قريب يجمعنا بمصر الحبيبة راجياً من الله ان يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الابرار ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين وامنياتي بالسلام والامان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية … عاصي الحلاني". (lbc)
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