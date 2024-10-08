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فنون ومشاهير
بسبب الأحداث المأساوية.. إليكم تغريدة زين العمر
Lebanon 24
08-10-2024
|
11:16
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توجه الفنان زين العمر بالدعاء لبلده لبنان بسبب الأحداث المأساوية التي تعصف به.
وكتب زين في منشور عبر حسابه على إكس: "يا مار شربل يا قديس لبنان خلّي عينك ع لبنان لا تخلّي الشر ينتصر على الخير لا تخلّي الظلام ينتصر على النور لا تخلّي البغض ينتصر على الحب لا تخلّي الحرب تنتصر على السلام منك يا رب نطلب"، مضيفاً هاشتاغ "لبنان الحلو راجع". (lbc)
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