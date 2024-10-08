درة تشارك جمهورها بروموا أولى تجاربها الإخراجية

Advertisement

نشرت الفنانة درة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" البرومو الأول للفيلم التسجيلي "وين صرنا؟"، لتشوّق به جمهورها لتجربتها الإخراجية الأولى.وتميز البرومو القصير للفيلم بعدم وجود أي شخصيات من العمل، سوى صوت فتاة تقول: "فوق ولا تحت هنموت، فقلت خليني أموت تحت وخلاص، أنا كنت حتى لو هموت بدي أموت جنبكم".وكتبت درة معلقة على البرومو: "من .. فيلمي وين صرنا؟ عدّى 365 وأصبح كأنه شيء عادي مع أنه أبدا مش عادي.. في شهر تشرين الثاتي القادم سيتم العرض الأول للفيلم الوثائقي وين صرنا؟. قريبا يتم الإعلان عن التاريخ والمكان. فكرة وإخراج وإنتاج درة زروق".كانت درة قد كشفت في آب الماضي عن كواليس تحضيرات الفيلم، ونشرت مجموعة من الصور لها من الكواليس وكتبت: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمرًا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي فيلم (وين صرنا) هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، لا أظهر فيه، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".تابعت: "الإخراج كان دائمًا من أحلامي الذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني (فلسطين) مُمتنة لكِ يا نادين، لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم، ولكل اللي آمنوا بيه وشاركوا فيه بأي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق قريبا إن شاء الله".