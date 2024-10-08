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فنون ومشاهير

بتأثر كبير رئيس البرازيل يستقبل أكثر من 200 شخص عادوا من لبنان ويرد على زوجة فنان لبناني شهير (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:51
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عبّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إعجابه بمنشور مصممة الأزياء داليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش على إنستغرام، حيث أظهر دعمه للجالية اللبنانية.

وجاء هذا التفاعل بعدما أشادت داليدا بالرئيس لولا بوصفه "رئيساً حقيقياً" في سياق استقباله لـ 220 لبنانياً يحملون الجنسية البرازيلية عادوا من لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية، ما يعكس تقديراً متبادلاً بينهما.
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داليدا، التي تعود أصولها إلى البرازيل، ليست فقط مصممة أزياء بارزة، بل هي أيضاً صوت قوي يدعم القيم الإنسانية.

وقد لاقى تعليقها رد فعل سريعاً من قبل الرئيس، مما يعكس التواصل الإنساني القوي بينهما.

وفي سياق آخر، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمعية عياش الطفولة لأطفال لبنان، شاركت الجمعية فيديو يظهر أطفال رامي عياش وهم يساعدون في تحضير المساعدات الغذائية للنازحين إلى جانب والدتهم داليدا. (نواعم)

 
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