نيللي كريم خارج السباق الرمضاني المقبل!

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قررت الشركة المنتجة لمسلسل "نارين" للفنانة نيللي كريم تأجيل عرضه ليخرج رسمياً من الماراثون الرمضاني 2025، وفقاً لمجلة "لها".وكانت المجلة، قد أشارت إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل تدرس مسألة انسحابه من المنافسة الرمضانية، وذلك بسبب بعض الأزمات الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم التعاقد حتى الآن مع فريق العمل المقرر أن يشارك نيللي في المسلسل.من ناحية أخرى، انتهت نيللي من تصوير فيلم "صيف 67"، الذي يشارك في بطولته الفنانون: أمير المصري، صبري فواز، أحمد كمال...، وهو من إخراج أبو بكر شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور السينما.