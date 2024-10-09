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فنون ومشاهير

لم يعد أحد يزوره: وحيدا وبلا أصدقاء.. هكذا يقضي عادل إمام أيامه بعد الاعتزال

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:23
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أثار الممثل الشاب، عمر متولي الجدل داخل الوسط الفني وذلك بعدما أكد اعتزال خاله عادل إمام الفن نهائيا.

وفيما لم يكشف عمر كواليس اعتزال "الزعيم"، لكن مقربين منه كشفوا للعربية" تفاصيل جديدة عن حالته وحياته اليومية، وماذا طلب الأطباء من أسرته حفاظا على صحته
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اعتزل التمثيل نهائيا
فقد كشف المقربون من الزعيم أن قراره الاعتزال ليس وليد اللحظة بل منذ 4 سنوات، أثناء تصوير مسلسل "فالنتينو" الذي عرض في رمضان عام 2020، وكان من أصعب الأعمال الدرامية التي قام بتصويرها نظراً لتفشي وباء كورونا آنذاك، إلى جانب الحالة الصحية الصعبة للفنان.

كما أضافوا أن الفنان كان عمره 80 عاما وقتها، ولم يعد يقوى على التصوير لأوقات مضنية تمتد إلى 16 ساعة باليوم الواحد، لذلك كان يقضى وقتا طويلا داخل غرفته في موقع التصوير لينال قسطا من الراحة، نظراً لعدم تحمله مشقة العمل المتواصل، مشيرين إلى أن الزعيم قرر خلال تصوير" فالنتينو"، أن يكون هذا هو آخر أعماله الدرامية.

لكنهم أوضحوا أنه لم يقرر حينها بشكل نهائي اعتزال التمثيل، آملاً في أن يستطيع تقديم فيلم سينمائي نظراً لأن صناعة الأفلام أقل جهداً من الدراما التليفزيونية

وتابع المقربون أنه وبعد عرض المسلسل بدأ عادل إمام في التحضير لفيلم جديد يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي كان يجمعه بنجله محمد إمام وشقيقه المنتج عصام إمام، لكن لم يقو أيضا على ذلك نظراً لحالته الصحية وتقدمه في العمر، فكان قرار الاعتزال نهائيا

مع أسرته فقط
وأشاروا إلى أن امام يتواجد حالياً داخل منزله وسط عائلته بمنطقة المنصورية جنوب القاهرة، والذي كان يستقبل فيه عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني كل ليلة

لكن أسرته قررت تقليل الزيارات وجلسات الأصدقاء سعيا وراء توفير الراحة له، حتى تلاشت تلك الجلسات تماما ولم يعد أحد يزوره، مضيفين أن الأطباء طلبوا من أفراد الأسرة ذلك حرصا على صحته، مؤكدين أن الزعيم لم يعد يتواصل مع رفاقه عبر الهاتف مثلما كان يفعل من قبل.

إلى ذلك، أوضحوا أن بعض أصدقاء الزعيم داخل الوسط الفني لم يتمكنوا من الاطمئنان عليه عبر المكالمات الهاتفية القليلة التي كانوا يحاولون من خلالها التواصل معه، على الرغم من الصداقة القوية التي تربطه بهم، ومن بين هؤلاء النجوم لبلبة وليلى علوي وإلهام شاهين وشريف حلمي وخالد سرحان وآخرون. وذكروا أن هناك عددا من النجوم حاول زيارته يوم عيد ميلاده في أيار الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، إذ اكتفت الأسرة أقامت بحفل عائلي داخل المنزل دون حضور أحد من خارج العائلة.

وختمت المصادر مؤكدة أن إمام يستمتع بأوقاته حاليا مع أحفاده وباقي أفراد أسرته، ويتابع بين الحين والآخر بعض الأعمال الفنية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون.

يذكر أنه في كانون الثاني الماضي أعلن رامي إمام نجل الزعيم أن والده قرر اعتزال الفن والتفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.(العربية)

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