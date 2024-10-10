قُبلة حميمة بين مشتركين أمام الكاميرات.. هجوم كبير على برنامج "قسمة ونصيب" ومُطالبات بتوقيفه (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشتركين في برنامج "قسمة ونصيب" أثار الجدل وغضب الجمهور.



فقد أطل المشتركان "نيكولا" و"أميمة" وهما في البحر وقبلا بعضهما قبلة حميمة أمام الكاميرات ما عرضهما لسيل من الانتقادات.



واعتبر العديد من المتابعين ان البرنامج يروّج للفساد وقلّة الأخلاق، مشيرين إلى انه يحب توقيفه لاسيما مع الأحداث الجارية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرّض لها.

يُذكر أنّ النسخة الأولى من برنامج "قسمة ونصيب" قد حقّقت نجاحاً غير مسبوق وشكّلت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ووسائل الإعلام العربيّة، كما تخطّت نِسب المُشاهدة الستة مليارات في صفحات البرنامج الرسميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ. الا ان البرنامج لاقى أيضا الكثير من الانتقادات بسبب الجرأة فيه.



وتمّ تصوير البرنامج في تركيا، وقُدّم بنسخ مختلفة منها التركيّة والإسبانيّة والعربيّة، يجمع شبّاناً وشابّات من كل الدول العربيّة على جزيرة منعزلة، وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الاحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قيمتها 30 ألف دولار أميركيّ.



