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فنون ومشاهير
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
Lebanon 24
10-10-2024
|
04:37
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بدأ مؤخرا تصوير مسلسل "حبق" الذي تشارك فيه الممثلة السورية كاريس بشار في الموسم الرمضاني المقبل أمام زميلها مهيار خضور في تجربة درامية مختلفة.
سبب صادم
بدأت كاريس قبل أسابيع تصوير أولى مشاهدها بشخصية "سليمي " التي لديها قدرة خاصة على قراءة المستقبل بصورة واضحة تجعلها تقوم باتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة لكل من حولها، حتى إنها تقوم برفض الزواج من حبيبها المهندس " طيف " ويجسده ميهار خضور بسبب رؤيتها لمستقبل حبهما وانها ستكون سبب وفاته في المستقبل.
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والعمل الذي يتم تصويره في سوريا ستدور أحداثه داخل عشوائيات دمشق وسيتطرّق لبعض تجارب الشخصيات السورية التي تعيش بالحارات الشعبية ومدى تأثّرها بالحرب والصراعات المستمرة داخل المنطقة.
ويشارك ببطولة العمل سلوم حداد، نظلي الرواس، فادي صبيح، لارا بدي وأيمن طعمة، من إخراج باسم السلكا الذي شارك أيضا في كتابته مع بلال الشحادات.
أعمال المافيا
وفور إنتهاء تصوير مسلسل حبق تقوم كاريس بتكثيف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "تحت سابع أرض" في سوريا أيضاً أمام النجم تيم حسن والذي يقوم بشخصية مفاجئة ضمن أحداث المسلسل، إذ يقوم بتزوير العملة وتبييض الأموال والتجارة فيها مع كبار المافيا.
ويشارك ببطولة المسلسل منى واصف من إخراج سامر البرقاوي وسيشارك العمل في موسم رمضان 2025.(نواعم)
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