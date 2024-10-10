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فنون ومشاهير

إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:48
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أعلنت الإعلاميّة في "الجديد" رواند بو ضرغام أنّ زميلتها لارا منيف ستُغادر القناة.
 
ونشرت رواند صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة منيف أرفقتها بالتعليق التالي: "أقرب شخص لقلبي.. بكيت معي وضحكت معي وما تركتني بأصعب لحظاتي. رح اشتقلك لالو بيومياتي بالشغل بس رح نبقى لحظة بلحظة والمسافات ما رح تفرقنا".
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أمّا مراسلة "الجديد" زهراء فردون، فودعت منيف، وقالت: "أودع اليوم زميلتي وحبيبة قلبي والتي كانت سنداً لي في الصراء والضراء. في زمن واجهت فيه الطعنات من أقرب الأصدقاء وفي زمن قلّ فيه الوفاء.. حبيبة القلب والروح والسند على أمل أن تكون المحطة المقبلة فيها الكثير من الطموح الذي يليق بك". (رصد لبنان 24)
 
  
 
 
 
 
 
 
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