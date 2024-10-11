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فنون ومشاهير

إبنة كارلا حداد تُعايد والدتها بعيد ميلادها: "عقبال المية لأحلى أمّ"

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:30
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بمناسبة عيد ميلاد والدتها، نشرت ليا أبو جودة صوراً برفقة أمّها مُقدّمة البرامج كارلا حداد.
 
 
وقالت ليا لوالدتها: عقبال المية لأحلى أمّ، أحبك كثيراً.
 
 
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وردّت كارلا على إبنتها، وقالت: "انتي الدني كلها انتي العيد". (رصد لبنان 24)
 
 
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كارلا حداد

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