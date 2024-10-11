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فنون ومشاهير
"تهديد وابتزاز وتشهير".. فنانة عربية تتقدّم ببلاغ ضد مساعدتها
Lebanon 24
11-10-2024
|
08:50
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تقدّمت الفنانة هالة صدقي ببلاغ الى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ضد مساعدتها السابقة حسنية، اتهمتها فيه بالتهديد والابتزاز والتشهير والسبّ والقذف.
وقدّم المستشار شريف حافظ وساهر فصيح محاميا هالة صدقي "فلاشة" تحتوي على مقاطع فيها ما يثبت وقائع التشهير والسبّ والقذف، فضلاً عن مستندات.
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وطلب البلاغ سماع أقوال الشهود لإثبات وقائع التهديد والابتزاز، فيما قُيد بالرقم 607 لسنة 2024 عرائض جنوب الجيزة.
وكان محامي مساعدة الفنانة هالة صدقي قد قدّم عريضة الى محامي عام نيابة أكتوبر تضمنت بلاغاً ضد الفنانة وجّه فيه تهمتَي النصب وخيانة الأمانة، لاستيلائها على مبلغ 150 ألف ريال مكافأة برنامج "شكراً مليون".
وكانت هالة صدقي قد كشفت سبب تواريها عن الأنظار في الفترة الماضية، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بمناسبة عيد ميلادها وقالت فيه: "عدّت سنة، السنة كان نصها الأولاني حلو أوي، كلها نجاحات وجوائز وحب وحاجات حلوة، والنص الثاني من 1 كانون الثاني كلها صدمات وسرقة واتصدمت في ناس وتجارب".
وأوضحت: "علشان كده كنت مختفية لأني بحب أظهر وأنا كويسة علشان أدّيكم طاقة إيجابية، ادعولي السنة دي تعدّي وأبقى كويسة، والحمد لله الستر والصحة والرضا أهم حاجة". (لها)
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