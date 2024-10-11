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فنون ومشاهير
من صهره اللبناني.. دونالد ترامب يعلن عن حمل ابنته ويصف "مايكل بولس" بالإستثنائي
Lebanon 24
11-10-2024
|
09:24
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن انضمام فردٍ جديد إلى عائلته، حيث أعلن أن ابنته تيفاني تنتظر مولودها الأول من زوجها اللبناني مايكل بولس.
جاء إعلان ترامب بينما كان يدلي بتصريحات في نادي ديترويت الاقتصادي في ميشيغان، خلال إحدى محطات حملته الإنتخابية، حيث لاحظ تواجد رجل الأعمال مسعد بولس، والد زوج ابنته، متواجدًا بين الحضور، وقال مخاطبًا إياه: إنه والد زوج تيفاني، مايكل، وهو شاب استثنائي للغاية، وهي شابة استثنائية، وستنجب طفلاً، لذا فهذا أمر لطيف.
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التقت تيفاني ومايكل لأول مرة في جزيرة ميكونوس باليونان في صيف العام 2018، وجمعتهما علاقة عاطفية استمرت 4 سنوات تكللت بخطبتهما في كانون ثاني 2021 بعد مغادرة ترامب للمنصب، ثم تزوجا في منتجع "مار إيه لاغو" بفلوريدا العام 2022.
تيفاني هي الابنة الصغرى لدونالد ترامب، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون العام 2020 وتعمل محامية. ألقت كلمة في المؤتمر الوطني الجمهوري العام 2020 لدعم والدها، حيث قالت: التصويت لوالدي، دونالد جيه ترامب، هو تصويت لدعم مُثُلنا الأمريكية. كن صادقًا مع نفسك. وابق صادقًا مع حلم أميركا.
مايكل بولس هو رجل أعمال أميركي، شغل منصب المدير المساعد لشركة SCOA منذ 2016، وهو وريث مجموعة Boulos Enterprises النيجيرية، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتعمل في توزيع الدراجات البخارية والدراجات الثلاثية. (فوشيا)
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