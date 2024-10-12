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فنون ومشاهير
بكلمات رومنسية.. ممثل سوري شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته والجمهور يُهاجمه: " استحوا على دمكم"
Lebanon 24
12-10-2024
|
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تعرّض الممثل السوري معتصم النهار لهجوم حاد اثر احتفاله بعيد ميلاد زوجته لين برنجكجي وتجاهله للعدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا.
فقد احتفل النهار بعيد ميلاد زوجته لين، وعبّر عن مشاعره بكلمات مؤثرة، ووصفها بأنها "نور أيامه"، متمنيًا لها السعادة والنجاح الدائم.
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ونشر معتصم عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لزوجته، وأرفقها بتعليق يعبر فيه عن حبه الكبير وفخره بوجودها في حياته، وكتب "كل عيد وأنت بخير، لأجمل جزء من حياتي. أنت منبع الحب والسعادة. في هذا اليوم المميز، أتمنى لك السعادة الدائمة والنجاح والحب".
وفي ختام تعليقه، أكد معتصم على عمق العلاقة التي تجمعهما، قائلاً "أنت النور الذي ينير أيامي، وأتمنى أن أكون بجانبك دائماً أراقب ابتسامتك".
وتعرّض معتصم النهار لموجة هجوم حادة من الجمهور اذ اعتبروا ان الوقت غير مناسب للاحتفال لان هناك ابرياء واطفال تستشهد كل يوم.
فكتب المتابعين قائلا: "اهم شي اعياد الميلاد والقبلات والناس عم تنذبح وتتهجر وبيوت عم تتدمر، وعلّق آخر: "استحوا على دمكم وترفعوا عن تفاهتكم احتراما لقدسية ما يجري الآن".
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