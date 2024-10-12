بعدما شارك في مراسم تشييع أحد قادة "الحزب".. ممثل لبناني شهير في رسالة مدوية لبايدن وترامب (فيديو)

نشر الممثل يوسف حداد عبر حسابه على منصة إكس فيديو للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.



ووجه حداد رسالة قوية للتعليق من خلالها على الأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان، حيث كتب: "بايدن، هاريس، ترامب، بلينكن جونسون، لعنة الله عليكم يا وحوش (...) نتنياهو الصهيوني الشيطان، هيدي بيروت ام الدنيا، بيروت الحضارة التاريخ والثقافة والفن والحرية والمقاومة... عشرات الشهدا والجرحى بصواريخكم يا ارهابيين".



وختم يوسف حداد رسالته بالدعاء: "رح صلي حتى اعصار فلوريدا يمحيكم وما يترك بيت ابيض وكونغرس، يا رب".

#بايدن_هاريس_ترامب_بلينكن جونسون

لعنة الله عليكم يا وحوش يا خنازير #نتنياهو_الصهيوني_الشيطان

هيدي #بيروت_ام_الدنيا#بيروت_الحضارة_التاريخ والثقافة والفن والحرية والمقاومة

عشرات الشهدا والجرحى بصواريخكم يا ارهابيين

رح صلي حتى #اعصار_فلوريدا يمحيكم وما يترك بيت ابيض وكونغرس

يا رب🙏 pic.twitter.com/ROScscXqpE — Youssef Haddad (@youssefhactor) October 10, 2024 Advertisement

وكان حداد شارك مؤخرا في مراسم تشييع القيادي في حزب الله ابراهيم عقيل، الذي استشهد مع 15 عنصرا وعدد من المدنيين بغارة جوية استهدفت أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.







