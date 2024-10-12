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فنون ومشاهير
بعد دخولها القفص الذهبي.. مريم الخشت تنشر صورة وهكذا علّقت!
Lebanon 24
12-10-2024
|
10:29
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نشرت الفنانة الشابة مريم الخشت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها من حفل زفافها إلى زوجها أحمد أباظة، كتبت عليها التعليق الأول لها بعد زفافها.
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وظهرت مريم الخشت، في الصورة مع عريسها ووالدها مقدم برامج الطهي عماد الخشت وعلقت عليها بقولها: "الآن قلبي امتلأ".
كانت مريم الخشت قد احتفلت بزفافها إلى شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد أباظة، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، فى أجواء سيطرت عليها البهجة والسعادة.
وحرص على حضور حفل زفاف مريم والتي ظهرت بإطلالة ملائكية وبسيطة، عدد كبير من أصدقائها الشباب من الوسط الفني من بينهم أسماء جلال والتي خطفت الأنظار برقصها ورشاقتها أمام الحضور، وكريم قاسم، وجميلة عوض والتي سرقت الأضواء بفستانها المميز.
يُذكر أن مريم الخشت كانت قد أجَّلت موعد زفافها لنحو أربع مرات بسبب ارتباطها بتصوير أحد أعمالها الفنية في لبنان قبل وقوع الحرب الأخيرة. (لها)
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