"بات جزءاً من حياتي".. تعليق لافت من شمس الأغنية على "Arabs Got Talent"

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"آراب غوت تالنت" بات جزءاً من حياتيوعن رأيها في الموسم السابع وكواليس اختيار المشتركين، استهلّت نجوى كرم حديثها لتصف عودتها إلى الموسم السابع بأنها مليئة بالطاقة، إذ تعتبر البرنامج أصبح جزءاً من حياتها الفنية والشخصية.وأضافت كرم أنها تشعر بالسعادة بالمشاركة مع المشتركين في هذا الموسم، معتبرة تقييم أدائهم سيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي تعتبره الحَكَمَ الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة؛ وذلك حسب "إفادة صحافية أدلت بها لـmbc".وأَبدَت نجوى تَعاطُفها وجدانياً مع المشتركين، مؤكدة أن تعاطفها مع هؤلاء الشباب ليس دوراً تلعبه في البرنامج، بل هو "في حقيقة الأمر شخصيتها الحقيقية"، معتبرة نفسها دائمة التعاطف مع الآخرين وخاصة الضعفاء.باسم يوسف يتمتع بالصرامة والإنسانيةوحول مشاركة باسم يوسف في هذا الموسم، أعربت نجوى عن تثمينها للجانب الإنساني في شخصية باسم عموماً في موازاة صرامته أحياناً، مؤكدة في الوقت نفسه أن "العاطفة وحدها لا تجدي في تقييم المشتركين، لذا سيجد المشاهدون في أداء لجنة التحكيم مزيجاً من التعاطف والحسم"؛ إذ إن القرارات الحاسمة يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية من قبل اللجنة، لذا، «فنحن أحياناً نقسو على أنفسنا لنقول (لا) لأحدهم عندما يكون ذلك لمصلحة البرنامج والمشاهدين".التفاهم هو السمة الأساسيةوحول التفاهم بين أعضاء لجنة التحكيم، فأشارت نجوى كرم إلى أن لجنة التحكيم تتميز بكونها متفاهمة سواء في الشكل والجوهر والمضمون، لافتة إلى أنهم يكمّلون بعضهم البعض، إذ تسود الروح الإيجابية السائدة بينهم لترتقي بأداء البرنامج في النهاية.الموهبة تحتاج لتنميتها وصقلهاوختمت النجمة نجوى حديثها الإعلامي موجهة رسالة إلى المشتركين، لتقول إن "الموهبة قد تُخلق مع الإنسان، ولكن عليه العمل على تنميتها وصقلها"، مؤكدة أنها على «ثقة بأن الموسم السابع سيعجب الناس، فنحن كلجنة تحكيم نُعدّ أول المتلقّين، وأؤكد أنّ المواهب المتقدمة هذا الموسم تتميز جميعها بفرادتها وتألقها ومستوى أدائها المتقارب، وعموماً سيجد المشتركون أنفسهم بين يدي الجمهور في النهائيات، وذلك عندما يصبح الجمهور هو الحكم وصاحب القرار". (نواعم)