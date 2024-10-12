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فنون ومشاهير

"بات جزءاً من حياتي".. تعليق لافت من شمس الأغنية على "Arabs Got Talent"

Lebanon 24
12-10-2024 | 23:00
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أبدت شمس الأغنية اللبنانية النجمة نجوى كرم سعادتها ببدء برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع  على الـMBC، وكذلك بزميليها في لجنة تحكيم النجم السعودي ناصر القصبي ومقدم البرامج باسم يوسف، اللذين سيقودان لجنة التحكيم معها في اختيار المواهب الجديدة .
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"آراب غوت تالنت" بات جزءاً من حياتي
وعن رأيها في الموسم السابع وكواليس اختيار المشتركين، استهلّت نجوى كرم حديثها لتصف عودتها إلى الموسم السابع بأنها مليئة بالطاقة، إذ تعتبر البرنامج أصبح جزءاً من حياتها الفنية والشخصية.
وأضافت كرم أنها تشعر بالسعادة بالمشاركة مع المشتركين في هذا الموسم، معتبرة تقييم أدائهم سيكون تحت أسماع وأنظار الجمهور الذي تعتبره الحَكَمَ الحقيقي والقادر على تحديد مستوى المشاركة؛ وذلك حسب "إفادة صحافية أدلت بها لـmbc".
وأَبدَت نجوى تَعاطُفها وجدانياً مع المشتركين، مؤكدة أن تعاطفها مع هؤلاء الشباب ليس دوراً تلعبه في البرنامج، بل هو "في حقيقة الأمر شخصيتها الحقيقية"، معتبرة نفسها دائمة التعاطف مع الآخرين وخاصة الضعفاء. 

باسم يوسف يتمتع بالصرامة والإنسانية
وحول مشاركة باسم يوسف في هذا الموسم، أعربت نجوى عن تثمينها للجانب الإنساني في شخصية باسم عموماً في موازاة صرامته أحياناً، مؤكدة في الوقت نفسه أن "العاطفة وحدها لا تجدي في تقييم المشتركين، لذا سيجد المشاهدون في أداء لجنة التحكيم مزيجاً من التعاطف والحسم"؛ إذ إن القرارات الحاسمة يجب أن تكون مقترنة بالمسؤولية من قبل اللجنة، لذا، «فنحن أحياناً نقسو على أنفسنا لنقول (لا) لأحدهم عندما يكون ذلك لمصلحة البرنامج والمشاهدين". 

التفاهم هو السمة الأساسية
وحول التفاهم بين أعضاء لجنة التحكيم، فأشارت نجوى كرم إلى أن لجنة التحكيم تتميز بكونها متفاهمة سواء في الشكل والجوهر والمضمون، لافتة إلى أنهم يكمّلون بعضهم البعض، إذ تسود الروح الإيجابية السائدة بينهم لترتقي بأداء البرنامج في النهاية. 

الموهبة تحتاج لتنميتها وصقلها
وختمت النجمة نجوى حديثها الإعلامي موجهة رسالة إلى المشتركين، لتقول إن "الموهبة قد تُخلق مع الإنسان، ولكن عليه العمل على تنميتها وصقلها"، مؤكدة أنها على «ثقة بأن الموسم السابع سيعجب الناس، فنحن كلجنة تحكيم نُعدّ أول المتلقّين، وأؤكد أنّ المواهب المتقدمة هذا الموسم تتميز جميعها بفرادتها وتألقها ومستوى أدائها المتقارب، وعموماً سيجد المشتركون أنفسهم بين يدي الجمهور في النهائيات، وذلك عندما يصبح الجمهور هو الحكم وصاحب القرار". (نواعم)
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