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فنون ومشاهير
الموت يؤلم فنانًا شهيرًا بأعز الناس.. خسر نجله الشاب!
Lebanon 24
16-10-2024
|
07:53
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أعلنت نقابة الفنانيين السوريين عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك، عن وفاة الشاب مجد، نجل الفنان السوري زهير عبدالكريم وزوجته الفنانة سوزان الصالح.
وقالت النقابة في منشورها: "تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهم مجد بعد صراع مع المرض، الدفن سيكون في ألمانيا وعائلة الزميل الفنان زهير في سوريا تستقبل العزاء في مدينة معربا من اليوم و لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب.. إنا لله و إنا إليه راجعون".
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وسارع العديد من نجوم سوريا لتعزية عبد الكريم، متمنيين لمجد الرحمة والمغفرة.
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