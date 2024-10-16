الموت يؤلم فنانًا شهيرًا بأعز الناس.. خسر نجله الشاب!

أعلنت نقابة الفنانيين السوريين عبر صفحتها الخاصة في فيسبوك، عن وفاة الشاب مجد، نجل الفنان السوري زهير عبدالكريم وزوجته الفنانة سوزان الصالح.

Advertisement

وقالت النقابة في منشورها: "تعازينا القلبية للزميل الفنان القدير زهير عبد الكريم والزميلة الفنانة القديرة سوزان الصالح بوفاة ولدهم مجد بعد صراع مع المرض، الدفن سيكون في ألمانيا وعائلة الزميل الفنان زهير في سوريا تستقبل العزاء في مدينة معربا من اليوم و لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب.. إنا لله و إنا إليه راجعون".وسارع العديد من نجوم سوريا لتعزية عبد الكريم، متمنيين لمجد الرحمة والمغفرة.