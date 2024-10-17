خانته حبيبته.. وفاة غامضة لنجم "إكس فاكتور" وحقائق تتكشف!

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توفي نجم "إكس فاكتور" ليام باين الذي صعد إلى النجومية بعد انضمامه إلى فرقة One Direction في عام 2010، عن عمر يناهز 31 عاماً، عقب سقوطه من شرفة الطابق الثالث في أحد الفنادق في الأرجنتين أمس الأربعاء)، وسط شكوك قوية حول انتحاره بسبب اكتشاف خيانة حبيبته.وقعت الحادثة في فندق CasaSur Palermo حيث سجل ليام دخوله قبل 3 أيام فقط. وقال شهود عيان لموقع TMZ إن ليام كان يتصرف "بشكل غير طبيعي" في بهو الفندق في وقت سابق من يوم وفاته، قبل أن"يحطم الكمبيوتر المحمول الخاص به وحمله إلى غرفته".وتم تلقي مكالمة على رقم الطوارئ 911 في الساعة 5:04 مساءً، ولكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه السلطات، تم العثور على ليام ميتاُ في الفناء الداخلي للفندق. وقالت السلطات: "لم تكن هناك إمكانية لإنعاشه. كان يعاني من إصابات بالغة الخطورة لا تتوافق مع الحياة بسبب السقوط".ووصل ليام وصديقته كيت كاسيدي إلى الأرجنتين في 30 أيلول لحضور حفل زميله السابق في الفرقة نيل هوران في 2 تشرين الأول . وغادرت كيت في 14 تشرين الأول، تاركة ليام بمفرده.وكان ليام قد تحدث سابقًا عن صراعه مع إدمان المخدرات والكحول. وفي حزيران 2023، قال إنه كان نظيفاً لمدة ستة أشهر بعد فترة إعادة تأهيل استمرت 100 يوم.وعلى صعيد الحياة الشخصية، لدى ليام ابن واحد اسمه بير (7 سنوات) من زوجته السابقة شيريل كول، كما كان مخطوباً إلى مايا هنري التي حصلت قبل أيام قليلة من وفاته أمراً بالتوقف والكف ضده، "بعد ظهور معلومات جديدة ومثيرة للقلق"، وفقًا لمحاميها.وبحسب ما ورد ادعت أن ليام لم يتوقف عن الاتصال بها وكان يحاول بشكل مهووس الاتصال بأصدقائها وعائلتها. كان الاثنان مخطوبين قبل أن يعلنا الانفصال في عام 2022. وأخيراً كان ليام على علاقة بكيت التي بدأ مواعدتها في تشرين الأول 2022. (لها)