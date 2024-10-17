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فنون ومشاهير
أثناء التصوير.. الأمن يُداهم استديو مسلسل تُشارك فيه ممثلة شهيرة إليكم السبب
Lebanon 24
17-10-2024
|
04:58
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داهمت أجهزة الأمن المصرية بمديرية أمن الجيزة، استديو تصوير لمسلسل "جوما"، بطولة الممثلة القديرة ميرفت أمين بسبب تصوير مشاهد شرطية ووجود أسلحة هيكلية، دون الحصول على ترخيص بمنطقة البدراشين بمحافظة الجيزة.
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البداية عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة باستديو المغربي بقرية أبو صير بمنطقة البدراشين.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الاستديو يستخدم في تصوير مشاهد مسلسل "جوما "بطولة الفنانة ميرفت أمين.
وأضافت التحريات أن المسؤولين عن الاستديو لم يحصلوا على الموافقات اللازمة لتصوير هذه المشاهد، بالإضافة لوجود أسلحة هيكيلة.
وألقى القبض على مدير الاستوديو و2 آخرين، وبتفتيش الاستوديو تبين عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ما يشكل خطرًا على العاملين والفنانين، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. (العربية)
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