Advertisement

فنون ومشاهير

أثناء التصوير.. الأمن يُداهم استديو مسلسل تُشارك فيه ممثلة شهيرة إليكم السبب

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1263813-638647632557549051.jpg
Doc-P-1263813-638647632557549051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
داهمت أجهزة الأمن المصرية بمديرية أمن الجيزة، استديو تصوير لمسلسل "جوما"، بطولة الممثلة القديرة ميرفت أمين بسبب تصوير مشاهد شرطية ووجود أسلحة هيكلية، دون الحصول على ترخيص بمنطقة البدراشين بمحافظة الجيزة.
Advertisement

البداية عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة باستديو المغربي بقرية أبو صير بمنطقة البدراشين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الاستديو يستخدم في تصوير مشاهد مسلسل "جوما "بطولة الفنانة ميرفت أمين.

وأضافت التحريات أن المسؤولين عن الاستديو لم يحصلوا على الموافقات اللازمة لتصوير هذه المشاهد، بالإضافة لوجود أسلحة هيكيلة.

وألقى القبض على مدير الاستوديو و2 آخرين، وبتفتيش الاستوديو تبين عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ما يشكل خطرًا على العاملين والفنانين، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:39 | 2024-10-17
08:38 | 2024-10-17
08:11 | 2024-10-17
07:39 | 2024-10-17
07:03 | 2024-10-17
05:22 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24