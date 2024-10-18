على كرسي متحرك.. فنان شهير يعود إلى بلده بعد فترة علاج في المانيا واستقبال مؤثر له في المطار (فيديو)

عاد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد إلى بلاده وسط استقبال حار ومؤثر، عقب رحلة علاجية طويلة في ألمانيا لمدة 6 أشهر.



وحط المطرب الخليجي على متن طائرته الخاصة في "مطار الشيخ سعد العبدالله" في الكويت، حيث كان بانتظاره حشد كبير من جمهوره التفوا حول كرسيه المتحرك، هاتفين له كلمات من أغانيه على غرار "مو بس الدار ولهانة"، و"عيدي يا كويت بعودة بوخالد".



وحظي "سفير الأغنية الخليجية" باستقبال آخر لدى وصوله إلى منزله، بالعرضة الفولوكلورية، لا سيما "نحمد الله جت على ما تمنى" و"يا دارنا".

لحظات وصول الفنان #عبدالله_الرويشد إلى #الكويت من رحلة علاجية استمرت 6 أشهر في ألمانيا..



الحمدلله على السلامه بوخالد قرت عينا pic.twitter.com/3NydKWr6WC — علي الصواغ (@Alialswag30) October 17, 2024 Advertisement

وحرص الفنان الكويتي نبيل شعيل على أن يكون أول من يعود الرويشد، وفق ما أظهر فيديو جمع الإثنين، وتضمن الاعلان عن حفل مقبل من إحيائهما.

وهنأت مجموعة أخرى من الفنانين الرويشد بسلامته عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار السورية أصالة نصري التي غرّدت: "متل الشوق اللي واضح بعيونك لأهلك الكتار وحبايبك الكتار كلنا مشتاقين لك أكتر"، وتابعت في منشورها "فرحنا بسلامتك واطمنّا عليك أنت بخير وتضل بخير وترجع توقف بحفلاتك متل ماكنت وأحلى تبدى عمر جديد معنا"، وختمت رسالتها "الله يحفظك الحمد لله على سلامتك".



يذكر أن الرويشد سافر إلى ألمانيا في شهر نيسان الماضي لاستكمال علاجه، بعدما أمضى 28 يوماً في مستشفى جابر في الكويت. (لها)









