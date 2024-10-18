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فنون ومشاهير

على كرسي متحرك.. فنان شهير يعود إلى بلده بعد فترة علاج في المانيا واستقبال مؤثر له في المطار (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2024 | 00:45
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عاد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد إلى بلاده وسط استقبال حار ومؤثر، عقب رحلة علاجية طويلة في ألمانيا لمدة 6 أشهر.

وحط المطرب الخليجي على متن طائرته الخاصة في "مطار الشيخ سعد العبدالله" في الكويت، حيث كان بانتظاره حشد كبير من جمهوره التفوا حول كرسيه المتحرك، هاتفين له كلمات من أغانيه على غرار "مو بس الدار ولهانة"، و"عيدي يا كويت بعودة بوخالد".

وحظي "سفير الأغنية الخليجية" باستقبال آخر لدى وصوله إلى منزله، بالعرضة الفولوكلورية، لا سيما "نحمد الله جت على ما تمنى" و"يا دارنا".
 
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وحرص الفنان الكويتي نبيل شعيل على أن يكون أول من يعود الرويشد، وفق ما أظهر فيديو جمع الإثنين، وتضمن الاعلان عن حفل مقبل من إحيائهما.
 
 
وهنأت مجموعة أخرى من الفنانين الرويشد بسلامته عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار السورية أصالة نصري التي غرّدت: "متل الشوق اللي واضح بعيونك لأهلك الكتار وحبايبك الكتار كلنا مشتاقين لك أكتر"، وتابعت في منشورها "فرحنا بسلامتك واطمنّا عليك أنت بخير وتضل بخير وترجع توقف بحفلاتك متل ماكنت وأحلى تبدى عمر جديد معنا"، وختمت رسالتها "الله يحفظك الحمد لله على سلامتك".

يذكر أن الرويشد سافر إلى ألمانيا في شهر نيسان الماضي لاستكمال علاجه، بعدما أمضى 28 يوماً في مستشفى جابر في الكويت. (لها)




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