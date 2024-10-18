Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان أسود ضيق وتاج من الورود الحمراء.. شاهدوا إطلالة النجمة نيللي كرم في أسبوع الأزياء بالرياض (صور)

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1264613-638648755244965017.jpeg
Doc-P-1264613-638648755244965017.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تألقت النجمة المصرية نيللي كريم في العاصمة السعودية الرياض بإطلالة أنيقة ومبهرة من تصميم المصممة السعودية هنيدة صيرفي، الحدث جذب اهتمام العديد من عشاق الموضة من جميع أنحاء العالم، وتميز بمزيج جميل بين الحداثة والتراث السعودي العريق.
Advertisement

 

 

افتتحت نيللي كريم أولى عروض أسبوع الأزياء بالرياض بفستان أسود أنيق صممته السعودية هنيدة صيرفي، التي اشتهرت باستلهامها من التراث السعودي، الفستان جاء مزيناً بعباءة فاخرة على شكل كاب، فيما زينت رأسها بتاج من الورود الحمراء المنمقة، وقد أثارت إطلالة نيللي إعجاب الكثيرين، حيث نشرت على حسابها في "إنستغرام" صوراً لها ولعدد من عارضات الأزياء المشاركات، وعلقت قائلة: "اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض كان مليئاً بلحظات رائعة".

 

انطلق أسبوع الأزياء في الرياض يوم الخميس، ويستمر حتى 21 تشرين الأول، بتنظيم من هيئة الأزياء السعودية، يشارك في هذا الحدث أكثر من 30 دار أزياء محلية، حيث تسعى هذه الدور إلى تقديم تصاميم تعكس أسلوب الحياة السعودي بطريقة معاصرة وابتكارية.


من بين أبرز دور الأزياء المشاركة في الحدث، دار "عدنان أكبر"، أول دار أزياء سعودية، والتي قدمت مجموعة فريدة لعام 2025، اعتمدت الدار على الأقمشة الانسيابية والتموجات الهندسية، مع استخدام ألوان متنوعة مثل الأبيض والأسود والرمادي والفضي والبرتقالي والكحلي، لتلبية مختلف الأذواق.


كما قدمت المصممة السعودية الهنوف مجموعتها الجديدة التي تميزت بفساتين مزينة بالأحجار الكريستالية، مع تركيز واضح على اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة، هذه المجموعة عكست روح الحداثة والأناقة مع لمسات تراثية سعودية.


كما أن المصممة تيماء عابد أضافت لمسة عصرية إلى أسبوع الأزياء من خلال مجموعتها "حديقة تيما"، التي جمعت بين الماضي والحاضر، تميزت تصميماتها بالاستدامة ودمج التكنولوجيا مع الموضة، ما جعلها تلبي متطلبات العصر الحديث دون المساس بالتراث. (فوشيا) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2024-10-18
08:07 | 2024-10-18
07:41 | 2024-10-18
06:19 | 2024-10-18
04:26 | 2024-10-18
03:09 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24