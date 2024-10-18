بفستان أسود ضيق وتاج من الورود الحمراء.. شاهدوا إطلالة النجمة نيللي كرم في أسبوع الأزياء بالرياض (صور)

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افتتحت نيللي كريم أولى عروض أسبوع الأزياء بالرياض بفستان أسود أنيق صممته السعودية هنيدة صيرفي، التي اشتهرت باستلهامها من التراث السعودي، الفستان جاء مزيناً بعباءة فاخرة على شكل كاب، فيما زينت رأسها بتاج من الورود الحمراء المنمقة، وقد أثارت إطلالة نيللي إعجاب الكثيرين، حيث نشرت على حسابها في "إنستغرام" صوراً لها ولعدد من عارضات الأزياء المشاركات، وعلقت قائلة: "اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض كان مليئاً بلحظات رائعة".انطلق أسبوع الأزياء في الرياض يوم الخميس، ويستمر حتى 21 تشرين الأول، بتنظيم من هيئة الأزياء السعودية، يشارك في هذا الحدث أكثر من 30 دار أزياء محلية، حيث تسعى هذه الدور إلى تقديم تصاميم تعكس أسلوب الحياة السعودي بطريقة معاصرة وابتكارية.من بين أبرز دور الأزياء المشاركة في الحدث، دار "عدنان أكبر"، أول دار أزياء سعودية، والتي قدمت مجموعة فريدة لعام 2025، اعتمدت الدار على الأقمشة الانسيابية والتموجات الهندسية، مع استخدام ألوان متنوعة مثل الأبيض والأسود والرمادي والفضي والبرتقالي والكحلي، لتلبية مختلف الأذواق.كما قدمت المصممة السعودية الهنوف مجموعتها الجديدة التي تميزت بفساتين مزينة بالأحجار الكريستالية، مع تركيز واضح على اللون الأزرق بتدرجاته المختلفة، هذه المجموعة عكست روح الحداثة والأناقة مع لمسات تراثية سعودية.كما أن المصممة تيماء عابد أضافت لمسة عصرية إلى أسبوع الأزياء من خلال مجموعتها "حديقة تيما"، التي جمعت بين الماضي والحاضر، تميزت تصميماتها بالاستدامة ودمج التكنولوجيا مع الموضة، ما جعلها تلبي متطلبات العصر الحديث دون المساس بالتراث. (فوشيا)