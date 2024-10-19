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فنون ومشاهير

بشار الجواد: سوف يعود جنوبنا

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:00
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عبّر الفنان بشار الجواد عن أمله بقدرة الجنوب ولبنان على النهوض على الرغم من الدمار الذي يرتكبه العدوان يوميا.
وشارك بشار الجواد صورة للجنوب بعنوان: "سوف يعود جنوبنا" وذلك عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.
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كذلك، كتب بشار الجواد رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام جاء فيها: "في عالم يحكمه الشيطان، الله دائما غالب... لبنان". (LBC)
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