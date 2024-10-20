"لأكثر من ثلاثة أشهر في المنزل".. ماذا يحدث مع "إيمي سمير غانم"؟

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وتكتمت إيمي على تفاصيل مرضها، رافضة الإفصاح عنها حتى لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.إلا أن مصدراً مقربا من الفنانة أفاد في تصريح لـ"العربية.نت"، بأنها تعاني منذ أكثر من عام من مرض مناعي، حيث انخفضت مناعتها بشكل مفاجئ، ما أصابها بحالة من الضعف العام، لذلك قرر الطبيب المعالج لها عزلها بالمنزل لمدة ثلاثة أشهر، خوفاً من أن تصاب بأي عدوى فيروسية أو بكتيرية بسبب الاختلاط في المناسبات العامة والخاصة.وأضاف المصدر أنه خلال الفترة الماضية تطورت حالتها بشكل كبير وتوالت تبعات المرض بانخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، وضربات قلب سريعة وارتفاع أنزيمات الكبد، وارتفاع في درجة الحرارة، حتى أنها كانت تحت الملاحظة الطبية طوال تلك الفترة.وأوضح المصدر أن حالة إيمي سمير غانم تحسنت بعض الشيء خلال الشهر الجاري، حتى أصبحت تخرج من منزلها وتذهب إلى بعض الأماكن العامة لكن بحذر شديد، وبصحبة زوجها الفنان حسن الرداد.إلى ذلك، أكمل المصدر أنه كان من المقرر أن تتعاون إيمي مع زوجها حسن الرداد في بطولة مسلسل جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، ويكون من إنتاج أحمد السبكي، لكن حتى هذه اللحظة لم تحسم قرارها بسبب حالتها الصحية الصعبة.الجدير بالذكر أن آخر مشاركة درامية للفنانة إيمي سمير غانم كانت من خلال مسلسل "سوبر ميرو" الذي عرض في شهر رمضان 2019 وشاركها البطولة حمدي الميرغني.كما أنها شاركت العام الماضي في بطولة مسرحية "التليفزيون" التي عرضت في موسم الرياض وشاركها البطولة أيضاً زوجها الفنان حسن الرداد. (العربية)