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فنون ومشاهير

بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها

Lebanon 24
20-10-2024 | 23:35
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علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم للمرة الأولى على أسباب انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.

وأصدرت نادين بيانا نفت فيه التقارير المتداولة حول أسباب مزعومة للانفصال، من بينها استيلاء الأخير على أكثر من مليون دولار أميركي من أموال نجيم عبر الخداع.
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وجاء في البيان: "يود المكتب الإعلامي لنادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وقال البيان: "يهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".

وختم: "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".

وكان الإعلامي اللبناني ايلي باسيل كشف ان سبب انفصال نادين عن خطيبها هو خداعه لها بعشرات آلاف الدولارات عن طريق الكريبتو، كما أشار إلى انه أهداها ساعات مزيفة.

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