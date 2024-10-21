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فنون ومشاهير

4 أجيال في صورة واحدة.. أصالة مع والدتها وابنتها وحفيدتها!

Lebanon 24
21-10-2024 | 00:45
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نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، صورا  عبر حسابها على انستغرام تجمعها بابنتها جيهان، ووالدتها، وجدتها، وعلقت على الصور بكلمة "أربعة أجيال بكل حب.

وانهالت التعليقات على الصور من قبل الجمهور.
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وأبدى الكثيرون إعجابهم بروح العائلة التي تنبعث من كل لقطة.

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