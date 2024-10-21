"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟





وأوضح هشام عددا من النقاط حيث قال: "قبل أي تعليقات بغير محلا انا انتقلت للعيش بدبي فتحت DIGI7.ME بدبي وعندي التزامات شغل من دعايات وعروض لأنو بكل بساطة هيدي مهنتي اللي بعتاش منها خاصة انو بلبنان ما بقا عندي أي مدخول..".

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وتابع حداد قائلا: "فرجاء إذا انت بعدك عم تشتغل ما تنظر عليي لأني عبشتغل وشكرا". بعد انتقاله للعيش في دبي، كتب الإعلامي هشام حداد منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.وأوضح هشام عددا من النقاط حيث قال: "قبل أي تعليقات بغير محلا انا انتقلت للعيش بدبي فتحت DIGI7.ME بدبي وعندي التزامات شغل من دعايات وعروض لأنو بكل بساطة هيدي مهنتي اللي بعتاش منها خاصة انو بلبنان ما بقا عندي أي مدخول..".وتابع حداد قائلا: "فرجاء إذا انت بعدك عم تشتغل ما تنظر عليي لأني عبشتغل وشكرا".

يُذكر ان حداد انتقل قبل أكثر من سنتين إلى قناة MTV حيث قدم برنامج "كتير هلقد" وقيل انه وقع عقدا لـ 5 سنوات مع القناة بمبلغ خيالي.



وجراء العدوان الإسرائيلي على لبنان والوضع غير المستقر تم إيقاف البرامج الترفيهية على كافة شاشات التلفزة في لبنان التي استعاضت عنها بالبث المباشر والبرامج الحوارية لمواكبة التطورات.





