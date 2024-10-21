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فنون ومشاهير

بالصورة... ممثلة تُغادر لبنان

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:15
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أعلنت الممثلة كاتيا كعدي عن مُغادرتها لبنان.
 
 
ونشرت كعدي صورة لطائرتين من مطار بيروت، علّقت عليها بالقول: "إقلاع". (رصد لبنان 24)
 
 
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كاتيا كعدي

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