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فنون ومشاهير
بالصورة... ممثلة تُغادر لبنان
Lebanon 24
21-10-2024
|
09:15
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أعلنت الممثلة كاتيا كعدي عن مُغادرتها لبنان.
ونشرت كعدي صورة لطائرتين من مطار بيروت، علّقت عليها بالقول: "إقلاع". (رصد لبنان 24)
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كاتيا كعدي
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