Advertisement

فنون ومشاهير

بصورة خاصة.. فنانة شهيرة تتغزل بزوجها!

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1266408-638651880099900193.jpg
Doc-P-1266408-638651880099900193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام" صورة عفوية جمعتها بزوجها وبدا فيها واقفاً وراءها، كأنه يحميها، وأرفقتها بالتعليق: "إنتَ السند والعزوة والروح والرية... صورة من كواليس مسلسل "خواتي غناتي"".
Advertisement
 
 
 
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، وأثنوا على العلاقة العاطفية المميزة التي تجمع إلهام الفضالة بزوجها، متمنين لهما المزيد من الحب والسعادة في حياتهما الزوجية وتحقيق النجاح في حياتهما العملية والفنية.

يُذكر أن الممثلة الخليجية تقدّم شخصية "غيداء" في مسلسل "خواتي غناتي"، وهي الأخت الكبرى التي صارت تلعب دور "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها، لتتحمّل مسؤولية تربية أخواتها، وتهتم برعاية والدها المسنّ، ويضم العمل مجموعة من نجوم الخليج، أبرزهم: فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبد الله يهمن...، وهو من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري. (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:52 | 2024-10-22
04:13 | 2024-10-22
03:27 | 2024-10-22
02:18 | 2024-10-22
01:40 | 2024-10-22
23:40 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24