بصورة خاصة.. فنانة شهيرة تتغزل بزوجها!

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام" صورة عفوية جمعتها بزوجها وبدا فيها واقفاً وراءها، كأنه يحميها، وأرفقتها بالتعليق: "إنتَ السند والعزوة والروح والرية... صورة من كواليس مسلسل "خواتي غناتي"".

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وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، وأثنوا على العلاقة العاطفية المميزة التي تجمع إلهام الفضالة بزوجها، متمنين لهما المزيد من الحب والسعادة في حياتهما الزوجية وتحقيق النجاح في حياتهما العملية والفنية.



يُذكر أن الممثلة الخليجية تقدّم شخصية "غيداء" في مسلسل "خواتي غناتي"، وهي الأخت الكبرى التي صارت تلعب دور "الأم"، والتي اختفت خلال فترة طفولتها، لتتحمّل مسؤولية تربية أخواتها، وتهتم برعاية والدها المسنّ، ويضم العمل مجموعة من نجوم الخليج، أبرزهم: فيصل العميري، طيف، شهد الياسين، عبد الله يهمن...، وهو من تأليف جميلة جمعة وإخراج سائد بشير الهواري. (لها)



