تنتمي إلى أكثر العائلات ثراء في تركيا.. النجم التركي الوسيم على علاقة حب جديدة تعرفوا إلى حبيبته (صور)

كشف النجم التركي كرم بورسين في كواليس افتتاح فيلمه الجديد "الكهف الأزرق" انه يعيش قصة حب جديدة، في تصريح أسعد جمهوره الواسع.



وبحسب الصحفية التركية بيرسين، أعلن بورسين الأسبوع الماضي عن وقوعه في الحب خلال مقابلة أجراها على هامش عرض فيلم "الكهف الأزرق" الذي شارك في كتابة السيناريو الخاص به مع عثمان وشارك في دور البطولة مع ديفريم أوزكان.



وفي مقابلة مع قناة الصحفية بيرسين على اليوتيوب، قال بورسين: "قلبي ممتلئ.. أنا سعيد للغاية، لقد بدأت علاقتنا بشكل جيد للغاية".



وبهذا الخصوص قالت الصحفية التركية إن نجم مسلسل "انت اطرق بابي" بدأ بمواعدة ميليسا تابان، حفيدة ساكيب سابانجي، قبل ما يقارب الشهرين.

وأكدت الصحفية التركية عبر منشورها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إن بورسين المتواجد حاليًا في تشيشمي للعمل على مسلسل "الحب الأفلاطوني" يستعد للإعلان عن علاقته بشكل رسمي في أقرب فرصة.



وتعتبر عائلة صابانجي من اكثر العائلات ثراءً في تركيا، واللافت أن ميليسا ليست الأولى من العائلة التي تدخل في علاقة حب مع نجم في تركيا.



فالفنانة التركية هاندا ارتشيل وهي الحبيبة السابقة لـكرم بورسين، نعيش علاقة حب مع رجل الأعمال هاكان صابانجي، أما فاروق صابانجي فقد أعلن مؤخرًا عن علاقة تجمعه بالنجمة التركية إسراء بيلجيتش.



جعلت هذه العلاقة الجمهور يتساءل فيما اذا كانت علاقة نجم مسلسل ماذا لو ستجمعه بطريقة ما مع حبيبته السابقة نجمة مسلسل شخص آخر، وراح البعض للحديث عن محاولة كرم للتقرب من هاندا.(البوابة)









