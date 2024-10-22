قرار مفاجئ يهدّد بخروج محمد إمام من سباق رمضان

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أصدرت المخرجة شيرين عادل قراراً مفاجئاً بخصوص مسلسل "الكينغ"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، قد يهدّد بخروجه من السباق الدرامي الرمضاني، وذلك بعد اعتذار الفنانة مي عز الدين عن المشاركة في المسلسل وعدم العثور على بديلة لها حتى الآن.وجاء قرار شيرين عادل بتأجيل تصوير المسلسل إلى أول شهر كانون الأول المقبل، لحين التعاقد مع نجمة بديلة لمي.ويأتي تأجيل التصوير إلى نهاية العام ليضيّق الوقت أمام تصوير المسلسل، مما يجعل الانتهاء من التصوير قبل حلول الشهر الفضيل أمراً صعباً قد يؤدي إلى تأجيل العمل.وكانت الشركة المنتجة قد رشّحت أكثر من فنانة للمشاركة في العمل، ومن بين النجمات المرشّحات لبطولة المسلسل الفنانة أسماء أبو اليزيد، إلا أنها لم تُبدِ موافقتها النهائية، ومن المفترض أن تقرأ سيناريو العمل وتتخذ قراراً بشأن مشاركتها.كما تجري الشركة مفاوضات مع هنا الزاهد للمشاركة في المسلسل، خاصة أنها خرجت رسمياً من السباق الدرامي برمضان بعد تأجيل مسلسلها "نسخة واحدة لا تكفي" لما بعد رمضان، إلا أن هنا لم تعطِ الشركة رداً حول ما إذا كانت ستوافق أم لا. (لها)