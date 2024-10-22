Advertisement

فنون ومشاهير

بعد ستّ سنوات.. ممثل مشهور يعود إلى السينما (صورة)

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:31
A-
A+

Doc-P-1266704-638652222724677601.jpg
Doc-P-1266704-638652222724677601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان محمد رجب عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن عودته الى السينما بعد غياب لأكثر من ست سنوات.
وأعلن رجب أن عودته سوف تكون من خلال فيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإنتاج السبكي، الذي أنتج له آخر أفلامه "بيكيا".
Advertisement
ونشر رجب مجموعة من الصور أثناء توقيعه عقد الفيلم مع الشركة المنتجة، وعلّق عليها قائلاً: "بسم الله توكّلنا على الله فيلم "كوكتيل"، إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد سمير مبروك". (لها)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:30 | 2024-10-22
09:30 | 2024-10-22
09:07 | 2024-10-22
08:16 | 2024-10-22
07:00 | 2024-10-22
06:04 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24