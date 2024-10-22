بعد ستّ سنوات.. ممثل مشهور يعود إلى السينما (صورة)

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كشف الفنان محمد رجب عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" عن عودته الى السينما بعد غياب لأكثر من ست سنوات.وأعلن رجب أن عودته سوف تكون من خلال فيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإنتاج السبكي، الذي أنتج له آخر أفلامه "بيكيا".ونشر رجب مجموعة من الصور أثناء توقيعه عقد الفيلم مع الشركة المنتجة، وعلّق عليها قائلاً: "بسم الله توكّلنا على الله فيلم "كوكتيل"، إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمد سمير مبروك". (لها)