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فنون ومشاهير

كارلا حداد انتقلت للعمل في اليونان.. وتتعرّض للهجوم إليكم السبب (صور)

Lebanon 24
23-10-2024 | 00:20
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت كارلا في إحدي الصور داخل الطائرة، وفي أخرى بدت وكأنها وصلت إلى اليونان للقيام بعمل ما.
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ويبدو ان كارلا تعرضت للانتقادات جراء انتقالها إلى اليونان في ظل الأوضاع الراهنة في لبنان الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي.

وكتبت كارلا قائلة: "منسافر لنشتغل ونسترزق بس قلبنا مكسور وموجوع وعتلانين هم عيلنا ويلنا نشتغل وويلنا نسكر باب رزقنا" .

أضافت: "منسافر وبدل ما نفرح منبكي عبلدنا وشعبنا وحظنا وكل ما نشوف شعب عايش طبيعي بيتمتع بحقوقه البسيطة منتعجب ومنقول ليه مش نحنا.شو هالصليب يلي حامله هالبلد الصغير يلي عم بتنهشوا شياطين العالم.
 
 
 
 
ونشرت كارلا أيضا صورة لتعليق تلقته قام بانتقادها لسفرها إلى اليونان وآخر لمتابع تمنى لها التوفيق وقالت: "ليك الفرق بالناس وبالنفسيات واهم شي انو يلي مش عاجبن إنو الناس مكملة حياتا لتسترزق وتعيش هني نفسن يلي بيرجعوا يصوتوا لنفس الطبقة الفاسدة يلي حولت لبنان يا قطعة سما للبنان يا قطعة جهنم".
 
 
 
 
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