كانت تحضر لزفافها الثاني.. غموض في حياة نادين نسيب نجيم بعد طلاقها وانفصالها عن خطيبها!

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أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم انفصالها مُؤَخّراً عن خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان بصورة مقتضبة عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على الانستغرام، وبعدها نشرت فيديو وهي تمارس رياضة التزلج على الماء وتقول إنها أصبحت أماً عزباء، ولم توضح نادين أسباب انفصالها، لتتوالى الأخبار والتحليلات عن أسباب الانفصال، رغم إعلانها في أكثر من مناسبة أن الزواج سيتم قريباً.نادين تؤكد "عروس 2025"نادين أكّدت خلال حضورها "مهرجان القنوات الفضائية" في مصر مُؤخّراً أنّها ستكون عروس 2025، وكذلك عندما سُئلت في مهرجان "بياف" في لبنان عن حالة الانسجام والحب بينها وبين خطيبها هل ترتدي الفستان الأبيض قريباً، لتؤكد أنّ الأمر صار قريباً جداً، ليتفاجأ متابعو نسيب نجيم أنها انفصلت عن خطيبها دون الإشارة إلى أسباب الانفصال.البخلنادين ظهرت في برنامج "بيت السعد" على الـmbc، مع الفنان عمرو سعد وشقيقه المطرب أحمد سعد لتكَشَفَت بَعض المُواصَفات في شريك حياتها وبعض الصفات التي لا تُحِبّ تَواجدها به، مشيرة إلى أنّها تكره صفة "البخل"، معتبرة أنّ البخل ليس شحاً في الإنفاق فقط، ولكنّه يمتد إلى شح المشاعر أيضاً.الغموضاتّسمت حَياة نَادين بالغموض فيما يَخُصّ أسباب طَلاقها من زَوجها هادي والد طفليها جيوفاني وهافن، التي تتكتم عليها باستمرار، رغم محاولات بعض الإعلاميين التطرق إلى هذه المسألة في لقاءاتها الإعلامية كان منها لقائها في برنامج "كلام نواعم" الذي رفضت الحديث عن أسباب الطلاق، مؤكدة حدوث إهانات لم تفصح عن طبيعتها.بيان رسميوفي أول تعليق رسمي من نادين على الأخبار المتداولة عن سبب الانفصال، قامت بنشر بيان رسمي من خلال مكتبها الإعلامي، جاء فيه: "يود المكتب الإعلامي لـنادين نسيب نجيم أن يُوَضّح لجمهورها ولوسائل الإعلام أنّ كل ما يَتِمّ تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً. ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".وتابع البيان: "تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق عَلاقَة صَدَاقة قَوِيّة، مَبنِيّة على الاحترام المتبادل، ولا توجد أيّ خِلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أنّ العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".وختم البيان لمكتب نادين نجيم الإعلامي: "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحافية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".يُذكر أنّ نادين نجيم قد أعلنت من خلال ستوري عبر الانستغرام، انفصالها بشكل رسمي عن خطيبها ناريغ ناربيكيان، بعد ارتباط دام فترة طويلة وكان الثنائي يحضران لحفل زفافهما بالفعل.(نواعم)