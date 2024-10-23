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فنون ومشاهير

مُطالبات بمنع دخول عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد السعودية.. إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
23-10-2024 | 04:45
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انتشر هاشتاغ "نرفض_بيلا_حديد_في_السعودية" على منصة "إكس"، وذلك بعد إعلان تواجد عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد في الرياض، لحضور حدث Hia Hub الخاص بمجلة "هي"، والذي يصادف الأول من تشرين الثاني المقبل.
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وانتشرت أخبار تفيد أن بيلا حديد من بين الشخصيات العالمية، التي سيجرى استضافتها في الحدث، وقد تلقت عرضًا ماليًا يبلغ 2 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل النصف مليون دولار.

وطالب المستخدمون السعوديون بمنع بيلا من دحول السعودية، مستذكرين منشورات قديمة لها اعتبرت في ذلك الوقت إهانة للسعودية، على حد تعبيرهم.

وأعاد المستخدمون السعوديون مشاركة الصور والمنشورات التي سبق وأن شاركتهم بيلا عبر حسابها في "إنستغرام"، من بينهم صورة لها تظهر فيها قدمها موجهة نحو طائرتين تابعتين لشركتي طيران إحداهما عربية وأخرى سعودية.
 
 
 
 
ورغم أن بيلا اعتذرت في ذلك الوقت على الصورة، مؤكدةً أنها لم تكن تقصد الإهانة ولم تلاحظ الطائرتين في الخلفية، لكن يبدو أن الشعب السعودي لم يتقبل اعتذارها بالمطلق.

وكانت بيلا قد اعتذرت عن صورتها ونشرت بيانًا بالعربية والإنكليزية، جاء فيه: "لن أقبل أبدا أن تُستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه أي أحد، خصوصاً إذا كان الأمر يرتبط بأصولي، وتراثي الجميل، والقوي".

وأضافت: "أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم".

وشددت على أنها لم تلاحظ الطائرتين في خلفية الصورة، مُضيفة: "أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذي اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".(البوابة)


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