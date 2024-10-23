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فنون ومشاهير

بسبب الحرب... ممثلة لبنانيّة تبكي أثناء حديثها عن لبنان: "هو كل شي" (صور)

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:14
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قالت الممثلة زينة مكي إنّ "لبنان أرض مذكورة في كلّ الأديان"، وأضافت "بلدنا صغير لكنه كلّ شيء".
 
 
وبكت مكي عند حديثها عن لبنان خلال إحدى المقابلات، بسبب الحرب والدمار الكبير جراء الغارات الإسرائيليّة. (رصد لبنان 24)
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زينة مكي

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