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فنون ومشاهير

صرخة غاضبة يطلقها ممثل لبناني بعد استهداف المبنى في الطيونة.. اليكم ما نشره

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:15
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نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو للحظة استهداف المبنى في الطيونة وكتب جملة باللغة الانكليزية مفادها: "بينما العالم يواصل المشاهدة بصمت".
كذلك، كتب نيكولا معوض عبر خاصية الستوري رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إسرائيل القذرة، عندما تحذرين الناس بأنك ستقصفين منازلهم قبل 5 دقائق فقط من القصف، فهذا ليس تحذيرًا، بل عبارة عن مريض نفسي يستمتع بإثارة الرعب بين ضحاياه قبل أن يقتلهم مباشرة".
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وختم نيكولا معوض رسالته بالقول: "تنجحين دائمًا في نقل الإرهاب إلى مستوى جديد تمامًا". (lbc)
 
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