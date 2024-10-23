صرخة غاضبة يطلقها ممثل لبناني بعد استهداف المبنى في الطيونة.. اليكم ما نشره

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نشر الممثل نيكولا معوض عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو للحظة استهداف المبنى في الطيونة وكتب جملة باللغة الانكليزية مفادها: "بينما العالم يواصل المشاهدة بصمت".كذلك، كتب نيكولا معوض عبر خاصية الستوري رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إسرائيل القذرة، عندما تحذرين الناس بأنك ستقصفين منازلهم قبل 5 دقائق فقط من القصف، فهذا ليس تحذيرًا، بل عبارة عن مريض نفسي يستمتع بإثارة الرعب بين ضحاياه قبل أن يقتلهم مباشرة".وختم نيكولا معوض رسالته بالقول: "تنجحين دائمًا في نقل الإرهاب إلى مستوى جديد تمامًا". (lbc)