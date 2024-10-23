حالة من الحزن في الوسط الفني.. رحيل فنان شهير عن عمر ناهز الـ56 عامًا!

توفي الممثل التركي تكين تيمال Tekin Temel، الذي يُعد أحد الأسماء الشهيرة بالوسط الفني التركي ومن أبرز الفنانين في التلفزيون والسينما التركية، بعد إصابته بنوبة قلبية عن عمر ناهز الـ56 عاماً.

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وقد أعلن عن نبأ وفاته مؤسسة "فيلم – سان"، وفور انتشار الخبر سادت حالة من الحزن في الوسط الفني التركي.

وقد وُلد الفنان التركي تكين تيمال عام 1968 بمنطقة أخيسار بمحافظة مانيسا التركية، وإلتحق بالدراسة في بالجامعة بقسم المسرح، وبدأ مسيرته بالظهور في عدد من المسلسلات التلفزيونية وعلى خشبة المسرح منذ عام 1995، وخلال وقت قصير نجح في أن يخلق قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث شارك بعدد كبير من الأعمال الفنية ما بين الدراما التلفزيونية والسينما التركية.



ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك ببطولتها الممثل التركي تكين تيمال ما بين السينما والمسلسلات "دموع الورد، إيزيل، الصامتون، مريم، قيامة أرطغرل، قطاع الطرق لن يحكموا العالم". (سيدتي)