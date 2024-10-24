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فنون ومشاهير

من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2024 | 00:10
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أطلقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين برومو أغنيتها الجديدة "أنا الحاجة الحلوة" عبر موقع يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية، تمهيدا لطرحها على طريقة الفيديو كليب.

وأثارت دوللي الجدل حيث أطلت في البرومو وهي تغني داخل حوض السباحة بشعر مبلل وترتدي فستانا باللون الذهبي ما عرضها للانتقادات، واعتبر العديد من المتابعين انه كان بامكانها تأجيل طرح أغنيتها نظرا للأوضاع الراهنة في بلدها.
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ودوللي هي فنانة لبنانية تعيش منذ سنوات طويلة في مصر ومعروفة بجرأتها.


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