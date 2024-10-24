"أميرة البحار وجوهرة المتوسط تحت القصف"... سيرين عبد النور بتعليق مؤثر بعد العدوان على مدينة صور

عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حزنها الشديد بسبب العدوان الإسرائيلي الحاصل على مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا في الجنوب، اذ ان الاجرام الإسرائيلي وصل الى مراحل لا يمكن ان يتحملها العقل، اذ تضرب إسرائيل يوميا مناطق بأكملها.

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وفي الساعات الماضية، هدد العدو الإسرائيلي بقصف مدينة صور وبدأ بتنفيذ تهديداته بضرب المدينة مدمرا الأبنية والطرقات، الامر الذي علقت عليه الفنانة سيرين عبد النور بحزن شديد، اذ نشرت فيديو يظهر الأماكن الخلابة من مدينة صور وارفقته بالتعليق التالي: "مدينة صور اميرة البحار وجوهرة المتوسط.. تحت القصف".