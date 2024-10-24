بإسم هند أبي اللمع وأنطوان ريمي... غرس أرزتين في غابة الفنانين في محمية اهدن (صورة)

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قام نجل الممثلة القديرة الاميرة هند ابي اللمع وابن المخرج انطوان ريمي الدكتور ساسين ريمي وزوجته الممثلة ندى بغرس شجرتين في غابة الفنانين في محمية حرج اهدن بمشاركة معد ومقدم برنامج "البوم الاصالة" على تلفزيون لبنان الزميل روبير فرنجية، وذلك في الذكرى السنوية الـ٣٤ لوفاة أبي اللمع والـ٢٤ على وفاة زوجها، وكذلك على هامش تصوير حلقة عنهما في البرنامج.ورحبت ⁠مديرة المحمية سندرا كوسا سابا بالعائلة، وقالت: "ريمي أبن بلدة كفرحاتا - زغرتا الذي كان يصطاف في بلدة والدته أفلين في بلدة بسلوقيت جارة اهدن، له بصمات كثيرة في انتشار الدراما اللبنانية في العالم العربي، كذلك زوجته التي هي أرزة درامية بارزة".ثم سلمت كوسا عائلة ريمي شهادتين تخليدا للمناسبة، شكرت ندى مديرة المحمية على مبادرتها، مشيرة الى ان "انطوان ريمي كانت تستهويه الطبيعة والتصوير في ربوعها، وكانت هند أبي اللمع ممثلة من طراز نادر لن يتكرر".