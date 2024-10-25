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فنون ومشاهير
ناصيف زيتون في قبرص.. أين دانييلا؟
Lebanon 24
25-10-2024
|
01:46
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يُقدم الفنان السوري ناصيف زيتون حفلا في منتجع مدينة الأحلام المتوسطي في قبرص وذلك يوم السبت 2 تشرين الثاني المقبل.
واكتسب ناصيف شهرته الكبيرة بسرعة بعد نجاح أغنيته "مش عم تزبط معي" التي أصبحت مفضّلة لدى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.
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يُذكر ان ناصيف تزوج في الأول من تموز الماضي الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في حفل سري حضره عدد قليل من المدعوين.
ويتساءل الجمهور عما إذا كانت دانييلا سترافقه إلى حفله في قبرص.
علما ان الثنائي لا يظهرا سويا، وقد أحيا زيتون حفلات عدة في الخارج لم تكن دانييلا ترافقه فيها.
كما يتساءل الجمهور عما إذا كانت دانييلا لا تزال في لبنان أو سافرت إلى استراليا عند عائلتها جراء العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان.
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