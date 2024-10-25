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فنون ومشاهير

"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي

Lebanon 24
25-10-2024 | 07:00
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أعلن الفنان راغب علامة عن وفاة شقيقته إثر أزمة قلبيّة.
 
 
ونعى علامة شقيقته، وكتب عبر حسابه على "إكس":
 
 
"لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل ان تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم اخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة !شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما الله
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إنا لله وإنا اليه راجعون
البقاء لله".
 
 
 
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