25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
25-10-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان راغب علامة عن وفاة شقيقته إثر أزمة قلبيّة.
ونعى علامة شقيقته، وكتب عبر حسابه على "إكس":
"لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل ان تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم اخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة !شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما الله
Advertisement
إنا لله وإنا اليه راجعون
البقاء لله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
16:09 | 2024-10-24
24/10/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
10:24 | 2024-10-24
24/10/2024 10:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2024-10-25
بونيتا سعادة تكشف مفاجأة عن آخر شاب تعرّفت إليه: "نجس وريتو ما يكون بديار حدا"
08:00 | 2024-10-25
ممثلة لبنانيّة تتحدّث عن حبّها للبنان.. هل قرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب؟ (صورة)
05:43 | 2024-10-25
فيديو مرعب جدّاً.. صواريخ إسرائيليّة سقطت خلف إعلاميّة لبنانيّة شاهدوا ما حصل معها مباشرة على الهواء
04:07 | 2024-10-25
بفستان مكشوف.. الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل في مصر شاهدوا كيف استعرضت إطلالتها (فيديو)
02:54 | 2024-10-25
بعد انفصالها عن خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم تطل من المغرب وتتألق بإطلالتين جريئتين (صور)
02:13 | 2024-10-25
اختفت عن الأنظار لأيام.. حبيبة رونالدو تتعرّض لوعكة صحية وتدخل المستشفى وهذا وضعها (صورة)
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 17:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 17:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 17:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24