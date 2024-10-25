"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي

أعلن الفنان راغب علامة عن وفاة شقيقته إثر أزمة قلبيّة.

ونعى علامة شقيقته، وكتب عبر حسابه على "إكس":

Advertisement

"لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل ان تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم اخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة !شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما اللهإنا لله وإنا اليه راجعونالبقاء لله".