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فنون ومشاهير
ممثلة لبنانيّة تتحدّث عن حبّها للبنان.. هل قرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب؟ (صورة)
Lebanon 24
25-10-2024
|
08:00
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أعلنت الممثلة تاتيانا مرعب، أنّها لن تُغادر لبنان بسبب الحرب.
وكتبت مرعب عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "لأ ما بدي فل، أصلا مين قال إنو برّا أحلى؟ يمكن بربح كتير أمور برّا بس بتعرفو قدي بخسر؟ بخسر انتمائي لمطرح بيشبهني، بخسر وجود أهلي وإخواتي حدي بثواني لما عوزن، بخسر حضن تيتا وجدو وغنّجن عالرايح والجاي، بخسر جمعات عائلية كل نهار أحد".
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وأضافت مرعب: "بخسر صبحيات وقعدات عفوية مع جيراني وأصحابي، بخسر ريحة أرض ما وقفت تعطي، بخسر نهار بالجبل نهار عالبحر، بخسر جو حب ما إلو مثيل، بخسر إشيا ما بعرف أوصفها، أنا من يلي قادرين يفلو، أنا من يلي برموا العالم وما شافوا متل هالبلد مع كل خبارو، أنا من يلّي بدّن ولادن يكبروا هون بين ناسن وبأرضهن".
وتابعت: "يمكن إذا فليت بربح كتير بس يلي بخسرو أكتر بكتير، لأنو أنا من يلي مآمنين إنو في أمل وإنو رح نرجع أقوى من قبل وإنو بكرا أكيد أحلى". (رصد لبنان 24)
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