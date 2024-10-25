بعد تعرضه لوعكة صحية.. زوجة فنان شهير تكشف عن حالته وهذا ما قالته

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وأضافت علياء أن زوجها أحمد سعد لا يردّ على أي مكالمات، ويعتذر لكل من يحاول الاتصال به للاطمئنان على صحته، شاكراً الجميع على مشاعرهم الصادقة نحوه.كان نور الدين مصطفى، استشاري جراحة الوجه والفكّين طبيب الفنان أحمد سعد، قد صدم جمهور الأخير بعد خضوعه لجراحة "الزيغوما"، وهي عملية معقّدة تُزرع خلالها عظام في الوجنتين بسبب تآكل عظام الفكّين، حيث أكد الطبيب أن سعد مضطر للانتظار أكثر من ثلاثة أشهر حتى يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية ويستأنف نشاطه الفني.وقال نور الدين: "تم وضع تركيبة مؤقتة لفك أحمد سعد، على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال ثلاثة شهور حتى يستعيد المطرب عافيته، ويستطيع ممارسة نشاطة الفني مرة أخرى".واضطر أحمد سعد لإيقاف كل نشاطاته الفنية بسبب مرضه، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته الـ32 في اللحظات الأخيرة، وقبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان، وذلك بأمر من الأطبّاء الذين منعوه من الغناء.كما اعتذر سعد عن الحفلات التي كان مقرراً أن يحييها في الفترة المقبلة، إضافة إلى انسحابه من برنامج "بيت السعد" الذي يقدّمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد على قناة mbc. (لها)