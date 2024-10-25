20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرضه لوعكة صحية.. زوجة فنان شهير تكشف عن حالته وهذا ما قالته
Lebanon 24
25-10-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصمّمة الأزياء علياء بسيوني تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أحمد سعد، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك، فأكدت أن صحته تحسّنت بشكل ملحوظ، لكنه أنه ممنوع حالياً من الكلام بأوامر من الطبيب، وأنه موجود في المنزل.
Advertisement
وأضافت علياء أن زوجها أحمد سعد لا يردّ على أي مكالمات، ويعتذر لكل من يحاول الاتصال به للاطمئنان على صحته، شاكراً الجميع على مشاعرهم الصادقة نحوه.
كان نور الدين مصطفى، استشاري جراحة الوجه والفكّين طبيب الفنان أحمد سعد، قد صدم جمهور الأخير بعد خضوعه لجراحة "الزيغوما"، وهي عملية معقّدة تُزرع خلالها عظام في الوجنتين بسبب تآكل عظام الفكّين، حيث أكد الطبيب أن سعد مضطر للانتظار أكثر من ثلاثة أشهر حتى يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية ويستأنف نشاطه الفني.
وقال نور الدين: "تم وضع تركيبة مؤقتة لفك أحمد سعد، على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال ثلاثة شهور حتى يستعيد المطرب عافيته، ويستطيع ممارسة نشاطة الفني مرة أخرى".
واضطر أحمد سعد لإيقاف كل نشاطاته الفنية بسبب مرضه، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته الـ32 في اللحظات الأخيرة، وقبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان، وذلك بأمر من الأطبّاء الذين منعوه من الغناء.
كما اعتذر سعد عن الحفلات التي كان مقرراً أن يحييها في الفترة المقبلة، إضافة إلى انسحابه من برنامج "بيت السعد" الذي يقدّمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد على قناة mbc. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
07:46 | 2024-10-25
25/10/2024 07:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
09:11 | 2024-10-25
25/10/2024 09:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2024-10-25
ممثل لبناني يُطلق صرخة غاضبة عن الوضع في لبنان: يا الله!
10:06 | 2024-10-25
تعرّضت لقصف إسرائيليّ عدّة مرّات.. إبنة عاصي الحلاني تنشر صورة لبلدتها برفقة شقيقها
09:00 | 2024-10-25
بونيتا سعادة تكشف مفاجأة عن آخر شاب تعرّفت إليه: "نجس وريتو ما يكون بديار حدا"
08:00 | 2024-10-25
ممثلة لبنانيّة تتحدّث عن حبّها للبنان.. هل قرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب؟ (صورة)
07:00 | 2024-10-25
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
05:43 | 2024-10-25
فيديو مرعب جدّاً.. صواريخ إسرائيليّة سقطت خلف إعلاميّة لبنانيّة شاهدوا ما حصل معها مباشرة على الهواء
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
26/10/2024 01:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
26/10/2024 01:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
26/10/2024 01:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24