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فنون ومشاهير

بالرغم من الحرب بقيت في لبنان.. نانسي عجرم تستأنف عملها قريباً وهذا أول ما ستقوم به

Lebanon 24
26-10-2024 | 04:30
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التزمت الفنانة نانسي عجرم منذ نحو شهر بعدم الغناء ولا إحياء حفلات على الرغم من الخسارات التي واجهها بعض المنظمين والتي كانت تقتضي بإحيائها لمجموعة من الحفلات في شهري أيلول وتشرين الأول.

علمت نواعم أن نانسي ستستأنف نشاطها ابتداءً من الأسبوع المقبل وتحيي زفافاً في إحدى الدول الخليجية كانت وقّعت على عقده منذ وقت، على أن تعود إلى بيروت وتعتمد على تنفيذ بعض العقود التي وقعتها، وهذا يعني أن لا إصدارات جديدة أو أغاني قبل انتهاء فترة الحرب التي تشنها اسرائيل على لبنان.
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وكانت نانسي من الفنانات اللواتي التزمن البقاء في لبنان على الرغم من الأحداث المأساوية التي يمر بها الوطن، وكانت تستنكر في تغريدات تنشرها  ما يحصل وتأمل انتهاء الحرب الى غير رجعة وتنادي بحماية الناس ولبنان.

يذكر أخيراً أن عدداً من الفنانين اللبنانيين الغوا حفلاتهم في الفترة السابقة ولم تعرف الخطة الجديدة في استئنافهم لقرار العمل أو الغناء في المرحلة المقبلة أم التوقف حتى إعلان وقف إطلاق النار بشكل كامل يعيد الناس الى مناطقهم. (نواعم)

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