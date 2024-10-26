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فنون ومشاهير

"اليوم ترك هالدني".. نانسي عجرم حزينة بعد زياتها لمغوار بالجيش في المستشفى (صورة)

Lebanon 24
26-10-2024 | 13:56
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نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة توثق زيارتها لمغوار بالجيش يدعى طوني، وذلك بعد وفاته متأثراً بإصابة كان يعاني منها منذ سنوات.

ونشرت نانسي الصورة على حسابها الخاصة عبر موقع "أكس" وذلك بالتزامن مع وصولها خبر وفاة طوني، حيث كتبت تعليقاً مؤثراً قالت فيه: "من سنة علقد بيوصلني رسالة بتقول: في مغوار بالجيش اللبناني اسمو طوني انصاب بمعركة نهر البارد ومن وقتها عم يعاني من إصابته المزمنة بالمستشفى. طوني قرّب عيده و عنده أمنية وحدة: بدو يشوفك".
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وأضافت نانسي:"ما ترددت لحظة! نزلت لعنده. تعرفت عليه وعبطولاته. شفت القوة بعيونه رغم أوجاعه. طوني ضحى بحاله كرمال وطنه وفخور باللي عمله. متله متل كل بطل بالجيش اللبناني مستعد للمستحيل دفاعًا عن هالأرض".

وختمت تعليقها قائلة:" اليوم وبعد سنة عرفت انه طوني ترك هالدني وانتقل لمحل أفضل بكتير، رح تبقى كل كلمة قلتلي ياها بقلبي ومن كل قلبي… عم صليلك".
 
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